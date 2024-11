CFR Cluj pregateste un transfer prin care ,,ne batem la titlu". Nelutu Varga a dat noi detalii, dupa zvonurile privind aducerea lui Andrea Compagno

Dupa ce s-a vehiculat posibilitatea ca atacantul Andrea Compagno sa ajunga la formatia din Gruia, patronul Nelutu Varga a transmis un mesaj ferm.Acesta a dezmintit zvonurile despre posibilul transfer, insa a confirmat interesul pentru un atacant din strainatate."Nici nu s-a discutat in club despre numele lui Andrea Compagno, e dezinformare. Noi avem in vedere sa transferam un atacant, dar e vorba despre altcineva. E un fotbalist strain, care nu evolueaza in Romania.Il ... citește toată știrea