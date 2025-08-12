Editeaza

CFR Cluj pune in vanzare biletele pentru meciul din Portugalia cu Braga. Peluza Visinie e pregatita sa invadeze Portugalia

Luni, 11 August 2025, ora 16:48
Suporterii CFR Cluj isi vor putea achizitiona, marti, 12 august, biletele pentru partida din deplasare cu SC Braga, programata joi, 14 august, de la ora locala 19:30, in Portugalia.

Tichetele vor fi disponibile exclusiv la casele de bilete din Gruia, intre orele 11:00 si 14:00. Pretul unui bilet in sectorul rezervat galeriei echipei clujene este de 102 lei, iar plata se va putea face doar in numerar, in lei.

Organizatorii au precizat ca biletele pot fi cumparate doar in aceasta zi, nefiind

