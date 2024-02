CFR Cluj - Rapid Bucuresti 0-1. Spectacol in Gruia! Trupa lui Mutu a pierdut derby-ul visiniu

Rapid a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0, in Gruia, in etapa cu numarul 25 din SuperLiga Romaniei.In urma acestui rezultat, Rapid trece pe locul doi in clasamentul din SuperLiga Romaniei, cu 45 de puncte, la sase lungimi in urma liderului FCSB, in timp ce clujenii raman pe locul trei, cu 42 de puncte.Adrian Mutu a precizat ca golul rapidistilor a fost "putin norocos" si ca stie ce are de invatat de pe urma esecului."Cred ca a fost un meci echilibrat. Chiar daca aparent am avut o ... citește toată știrea