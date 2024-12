CFR Cluj remizeaza cu Unirea Slobozia, 1-1

CFR Cluj a remizat cu Unirea Slobozia, 1-1 in aceasta dupa-masa.Scorul a fost deschis de Purece pentru Unirea Slobozia in min. 37, iar "feroviarii" au egalat in min. 63 prin Louis Munteanu din penalty."Am dominat meciul cap-coada, dar, din pacate, au fost multe meciuri in care am jucat foarte bine, am produs ocazii si nu am castigat. Asa s-a intamplat si azi, dar nu am reusit sa inscriem. S-a jucat mai dur, iar arbitrul nu a fost conectat la meci asa cum ar fi trebuit. S-au acordat multe ... citește toată știrea