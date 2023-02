CFR Cluj renunta la cel mai bun marcator al sau! Atacantul a fost lasat in afara lotului si va pleca gratis in vara

CFR Cluj nu va mai conta pe atacantul cu cele mai bune cifre in lupta la campionat din acest sezon.Gabriel Debeljuh, 26 de ani, cel mai bun marcator din echipa lui Petrescu pana sa se accidenteze, a refuzat oferta de prelungire a contractului cu CFR Cluj si a fost lasat in afara listei cu lotul pentru campionat. Croatul va pleca liber dupa finalul sezonului.Debeljuh nu va semna prelungirea contractului si o sa plece liber dupa sfarsitul stagiunii. Partile ajunsesera in conflict, apoi clubul ... citeste toata stirea