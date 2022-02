CFR Cluj renunta la trei oameni importanti pentru partea a doua a campionatului

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a renuntat la 3 jucatori importanti pentru partea a doua a campionatului, anunta gsp.ro.Astfel, Runar Mar Sigurjonsson (31 de ani, mijlocas ofensiv), Mike Cestor (29, stoper) si Rachid Bouhenna (30, stoper) au fost exclusi de campioana de pe lista inregistrata la LPF. Posturile celor trei au fost acoperite in iarna de clujeni.Adus in februarie 2021 in Gruia, Sigurjonsson a fost un om important al "feroviarilor" sezonul trecut, reusind 3 goluri in 12 ... citeste toata stirea