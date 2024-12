CFR Cluj s-a calificat in sferturile cupei Romaniei. Ciprian Deac a vorbit despre situatia lui Petrescu: ,,Nu am pierdut nimic"

CFR Cluj a reusit sa se impuna in Giulesti, impotriva Rapid, cu scorul de 2-0, in ultima etapa din Cupa Romaniei.Pentru echipa din Gruia au reusit sa marcheze Kamara si Fica, in minutul 17, respectiv minutul 81. Astfel, CFR Cluj a reusit sa treaca in urmatoarea faza din Cupa Romaniei.Chiar dupa meciu, veteranul Ciprian Deac a vorbit despre situatia lui Dan Petrescu la club si a facut cateva precizari importante:,,Mai avem un meci, apoi ne putem gandi la ce urmeaza. E totul strans, cu o ... citește toată știrea