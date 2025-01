CFR Cluj se impune in primul amical din Spania! Gol la debut pentru Stipe Juric

CFR Cluj a jucat astazi primul meci din cantonamentul din Spania. Jucatorii antrenati de Dan Petrescu au jucat in primul meci cu formatia din Liga 3-a germana, SV Wehen Wiesbaden, in Valencia, zona Oliva Nova.Alexandru Esarlea, jucator crescut la academia celor de la Real Madrid, si Stipe Juric, transferat de la Otelul Galati, au debutat in tricoul celor de la CFR Cluj in acest meci. ... citește toată știrea