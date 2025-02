CFR Cluj se mai desparte de un jucator! Nelutu Varga: "Sunt sanse bune sa plece"

CFR Cluj ar urma sa se desparta de mijlocasul Kader Keita, in conditiile in care Rapid este interesat de fotbalist.Patronul echipei din Gruia, Nelutu Varga, a declarat ca este in negocieri cu clubul condus de Dan Sucu."Suntem in negocieri cu Rapidul. Il vor pe Kader Keita. Le-am cerut 200.000 de euro acum si inca 100 de mii de euro in transa a doua. Un total de 300.000 de euro", a spus Nelutu Varga.Totodata, patronul "feroviarilor" a mai mentionat ca Dan Petrescu nu prea l-a folosit pe ... citește toată știrea