CFR Cluj semneaza un nou contract cu un tanar fotbalist. Tatal sau face parte din conducerea echipei

Echipa lui Nelutu Varga a anuntat azi ca va primi in lot un nou jucator, care pana acum a fost parte din academia de juniori a CFR Cluj. Este vorba de Antonio Panin, un tanar nascut din 2008, care a participat la U17 si in Liga de Tineret.Tatal sau, Cristian Panin, a jucat si el pentru CFR Cluj timp de noua ani, din 2004 pana in 2013, pana cand s-a retras de pe teren. Totusi, el nu doar ca a ramas in lumea fotbalului, ci a devenit team-manager al CFR Cluj.Anuntul semnarii contractului a fost ... citește toată știrea