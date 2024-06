CFR Cluj si-a aflat posibilele adversare din turul doi preliminar Conference League. Pe cine ar putea intalni echipa din Gruia

Astazi va avea loc tragerea la sorti pentru turul doi preliminar al competitiei Conference League, de la ora 15:00, de la Nyon, din Elvetia.Pe langa echipa din Cluj si celelalte reprezentative ale Romaniei isi vor afla adversarii, mai exact, Universitatea Craiova si Corvinul Hunedoara, in cazul in care nu trece de prima dubla din Europa League.Pe cine poate intalni CFR Cluj in turul doi preliminar:Castigatoarea meciului FC Aktobe (Kazahstan) - FK Sarajevo (Bosnia si Hertegovina)FK Radnicki ... citește toată știrea