CFR Cluj si-a asigurat locul in Europa dupa ce a zdrobit Farul cu 5-1. Clujul spera la doua echipe in Conference League!

Sub indrumarea lui Dan Petrescu, jucatorii din Gruia au luat cu asalt poarta constantenilor inca de la inceputul partidei. Dupa doar 38 de minute scorul ajunsese la un neverosimil 4-0, prin golurile lui Deac (din penalty), Tachsidis, Muhar si Birligea !In repriza a doua, Farul a redus din diferenta in minutul 65, prin Ganea, iar Otele a stabilit scorul final, 5-1, in minutul 87.