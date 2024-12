CFR Cluj si fanii lui "U" Cluj, mesaje dupa aflarea vestii ca ,,Eroul de la Sevilla" a murit: ,,Ne inclinam in fata unei cariere de neuitat

Helmut Duckadam, fostul mare portar cunoscut ca si "Eroul de la Sevilla", s-a stins din viata astazi, 2 decembrie, in jurul orei 13:00. Lumea fotbalului romanesc este in doliu iar mesajele au inceput sa curga pe retelele de socializare.Duckadam, cunoscut sub numele de "Eroul de la Sevilla", a intrat in istorie in 1986, cand, in finala Cupei Campionilor Europeni, a aparat toate cele patru lovituri de la 11 metri. Performanta sa exceptionala a adus trofeul echipei Steaua Bucuresti, in fata ... citește toată știrea