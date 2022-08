CFR Cluj si FCSB au aflat cu cine joaca in grupele Conference League. Nu va fi usor

CFR Cluj si FCSB au aflat care vor fi adversarele din grupele UEFA Europa Conference League, editia 2022-2023.CFR Cluj este in grupa G si va juca alaturi de Slavia Praga (Cehia), Sivasspor (Turcia) si Ballkani (Kosovo).FCSB este in grupa B si va juca alaturi de West Ham United (Anglia), Anderlecht (Belgia) si Silkeborg (Danemarca).Din grupe, prima echipa clasata se va califica direct in optimile competitiei, iar echipa de pe locul al doilea va juca un ... citeste toata stirea