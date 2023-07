CFR Cluj si Poli Iasi se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:30, in prima etapa din noul sezon al SuperLigii. Mandorlini debuteaza intr-un meci oficial cu o nou-promovata, in Gruia.CFR debuteaza in noul sezon, insa clujenii au suferit mai multe schimbari in aceasta vara. De la plecarea lui Dan Petrescu si pana la despartirea de jucatori precum Nana Boateng sau Simone Scuffet, formatia din Gruia va arata o alta fata si ... citeste toata stirea