CFR Cluj straluceste in Superliga! Doi "feroviari", printre cei mai buni jucatori ai etapei. Cristi Balaj: "Mi-ar placea sa terminam pe locul doi"

Doi dintre jucatorii echipei CFR Cluj au fost inclusi in echipa ideala a etapei 29 din Superliga, in ciuda remizei cu Sepsi, scor 1-1.Este vorba despre cei doi jucatori care au colaborat pentru reusita echipei clujene. Mai precis, Aly Abeid, cel care a pasat decisiv din flancul drept si Mohammed Kamara, cel care a reusit cel de-al patrulea gol in actualul sezon de campionat.Cristi Balaj, presedintele CFR Cluj, a declarat ca se asteapta sa incheie sezonul regular pe locul doi in Superliga. ... citește toată știrea