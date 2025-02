CFR Cluj transfera de la echipa care a eliminat-o din Conference League: ,,Bun venit, Moustapha Name"

CFR Cluj si-a prezentat oficial noul jucator. Este vorba despre Moustapha Name, 29 de ani, care ocupa pozitia de mijlocas, in special defensiv.Senegalezul a fost imprumutat de formatia din Gruia de la echipa din Cipru, Pafos, care a eliminat in acest sezon CFR Cluj din Conference League. A jucat aproape 100 de partide pentru echipa cipriota, timp in care a marcat 8 goluri si a oferit si 3 pase decisive.Moustapha Name a trecut si pe la echipe din Franta, precum Paris FC si Pau FC. A ... citește toată știrea