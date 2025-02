CFR Cluj trece pe primul loc in Superliga dupa victoria zdrobitoare de la Arad REZUMAT VIDEO

CFR Cluj a castigat partida din deplasare cu UTA, scor 4-1, dupa un meci dominat clar.Louis Munteanu a inscris o dubla , in minutele 48 si 52, iar Bolgado a majorat avantajul la 3-0 in minutul 63. Aradenii au redus diferenta prin Costache in minutul 75.In minutul 89. Simao a stabilit scorul final, 4-1, dupa ce a primit o pasa neintentionata de la Name, care intentiona sa traga la poarta, dar a dat pe langa minge.In meciul tur, UTA castigase cu 3-1 partida de la Cluj.Cu aceasta ... citește toată știrea