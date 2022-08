CFR Cluj, un nou transfer. Campioana si-a adus un fost golgheter care a evoluat in Romania

CFR Cluj il transfera pe Cephas Malele (28 de ani), fostul jucator de la FC Arges. Fotbalistul e liber de contract dupa ce s-a despartit de Al-Tai, din Arabia Saudita.Malele, atacantul care a facut furori in tricoul lui FC Arges, va evolua sub comnada lui Dan Petrescu si va lupta pentru un loc de titular cu Gabriel Debeljuh si Jefte Betancor.Elvetianul a mai jucat in Liga 1 in sezonul 2020-2021, perioada in care a marcat 18 goluri in ... citeste toata stirea