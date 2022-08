CFR Cluj vrea sa aduca jucatori, pentru Conference League: Clubul nu doar vinde jucatori, ci si ia

CFR Cluj are nevoie de un fundas central si un atacant, iar Dan Petrescu spune ca pana in 5 septembrie vor veni noi oameni."Vor mai veni jucatori pana la meciul de joi, sunt convins. Clubul nu doar vinde jucatori, ci si ia. Dar exista greutati in a gasi jucatori liberi, care sa fie valorosi, cum vrem noi.In ultimii cinci ani, s-au ghicit jucatorii care au venit. Acum, e posibil sa fie o perioada mai grea, rezultatele spun asta. N-a fost niciodata o astfel de situatie, e un semn de intrebare. ... citeste toata stirea