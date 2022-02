CFR, derby cu Rapid. Campioana se poate desprinde de FCSB la 8 puncte

CFR Cluj joaca acasa cu Rapid, de la ora 19:55 si va incerca sa mareasca din nou diferenta fata de FCSB, principala contracandidata la titlu, mai ales ca formatia lui Petrea a facut doar egal cu Mioveni.Meciul e televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport+.Clujenii nu sunt deloc in forma in acest an, dar se pot desprinde din nou de FCSB. Campioana are 64 de puncte, iar echipa bucuresteana 59, dar si un meci in plus. Astfel, in eventualitatea unui succes in fata Rapidului, ... citeste toata stirea