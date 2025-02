CFR, egal pe terenul FCSB-ului. Echipa lui Petrescu a avut marile ocazii

CFR a remizat duminica seara pe terenul FCSB-ului, scor 1-1. Louis Munteanu a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren si a marcat din nou, ajungand la cota 13 reusite in acest sezon.Atacantul clujenilor a deschis scorul in minutul 53, cu o executie frumoasa, de efect, peste Tarnovanu, dar gazdele au egalat in minutul 57, prin Miculescu, din centrarea lui Florin Tanase. Louis Munteanu a fost aproape de gol in minutul 63, dar ... citește toată știrea