CFR, eliminare umilitoare din Cupa Romaniei. A pierdut drastic cu o echipa din liga a doua. Mai rezista Mutu?

CFR Cluj e in criza profunda. Echipa care cu Dan Petrescu ajunsese spaima tuturor in Romania, a fost eliminata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei de Corvinul Hunedoara, din liga a doua.In fata a peste zece mii de spectatori, gazdele s-au distrat, la propriu, cu fosta campioana a Romaniei. Tachtsidis, de la clujeni, a primit cartonas rosu in debutul meciului, dupa un cot in figura aplicat unui adversar, iar gazdele au reusit cel mai neasteptat rezultat. Au deschis scorul prin