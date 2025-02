CFR, fara Petrescu. Antrenorul absenteaza de la meciul cu Sepsi

CFR joaca azi cu Sepsi, dar nu il va avea pe banca pe antrenorul Dan Petrescu.El e alaturi de mama sa, aflata in spital, in stare grava."Baietii sunt pregatiti pentru meciul de maine. Stiu ca va fi unul dificil, cu o echipa care joaca ultima sansa la play-off. Baietii s-au pregatit bine in aceasta saptamana, chiar daca mister nu a fost alaturi de noi, si asta imi da incredere. Ei au inteles ca avem nevoie de continuitate si sper ... citește toată știrea