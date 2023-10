CFR Cluj a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe teren propriu, intr-un meci restant din etapa a cincea.Gazdele au deschis scorul prin grecul Panagiotis Tachtsidis (41 - penalty), dupa un hent comis in propriul careu de Adnan Aganovic. Dupa pauza clujenii s-au desprins decisiv prin reusitele semnate de Mario Camora (70) si Daniel Birligea (81), ambii intrati pe parcursul reprizei secunde.CFR are cinci victorii si un egal in cele sase meciuri jucate ... citeste toata stirea