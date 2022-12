CFR incearca un transfer de marca. Golgheterul care l-a ingenunchiat pe Mourinho, asteptat la campioana Romaniei

CFR Cluj l-a ofertat pe atacantul Amahl Pellegrino (32 de ani), de la Bodo/Glimt, cel mai bun marcator din Norvegia, cu 25 de goluri in 2022! Unul dintre jucatorii vizati de CFR Cluj in fereastra de transferuri din iarna este Amahl Pellegrino, atacant norvegian care din vara lui 2021 evolueaza la Bodo/Glimt.Pellegrino are un randament impresionant in 2022, an in care a inscris de 30 de ori, de 25 de ori in campionat, de 5 ori in Conference League.Contractul cu Bodo/Glimt ii va expira in ... citeste toata stirea