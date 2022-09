CFR, invinsa de Sivasspor. Clujenii reclama arbitrajul: ne-au scos mingea din poarta!

CFR Cluj a fost invinsa, acasa, de Sivasspor, in etapa a II-a a Conference League, scor 0-1, dupa un meci cu cateva decizii controversate luate de arbitri.Campioana a inceput mai bine si putea deschide scorul inca din minutul 6, dar centralul Allard Lindhout i-a refuzat un penalty, la un hent facut de Ciftci, in propriul careu. CFR-ul a controlat jocul, a atacat, dar acelasi arbitru a iesit in evidenta in minutul 26. Yeboah a trimis in bara, cu capul, balonul a sarit la Muhar, care l-a ... citeste toata stirea