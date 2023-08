CFR Cluj a fost eliminata de Adana Demirspor, joi seara, in turul doi preliminar Conference League. La finalul meciului, impresionati de evolutia lui Yeboah si Birligea, turcii i-au facut o oferta importanta patronului de la CFR.Intr-o interventie la Fantik, Nelutu Varga a spus ca are pe masa o oferta de 10,5 milioane de euro pentru cei doi atacanti."Dupa meci am ramas la masa cu ... citeste toata stirea