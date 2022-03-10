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CFR, patru transferuri "exotice". Jucatorii vin din Coasta de Fildes, Ghana, Gambia si Panama

Sursa: Actual de Cluj
Joi, 10 Martie 2022, ora 12:07
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CFR Cluj a transferat cativa jucatori tineri, de viitor si are in vedere si altii. Clujenii au anuntat ca au semnat angajamente cu patru fotblisti.

Este vorba despre:

Yeboah Emmanuel, atacant in varsta de 19 ani din Ghana
Adjani Abdoul Kader, mijlocas central in varsta de 18 ani din Coasta de Fildes
Orman Davis, fundas stanga in varsta de 19 ani din Panama
Jah Mustapha,, atacant in varsta de 18 ani din Gambia

"S-au adus jucatori pe care sa-i folosim in sezonul ...citeste toata stirea
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