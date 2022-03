CFR, patru transferuri "exotice". Jucatorii vin din Coasta de Fildes, Ghana, Gambia si Panama

CFR Cluj a transferat cativa jucatori tineri, de viitor si are in vedere si altii. Clujenii au anuntat ca au semnat angajamente cu patru fotblisti.Este vorba despre:Yeboah Emmanuel, atacant in varsta de 19 ani din GhanaAdjani Abdoul Kader, mijlocas central in varsta de 18 ani din Coasta de FildesOrman Davis, fundas stanga in varsta de 19 ani din PanamaJah Mustapha,, atacant in varsta de 18 ani din Gambia"S-au adus jucatori pe care sa-i folosim in sezonul ... citeste toata stirea