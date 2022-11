CFR, singura care conteaza in Europa. Campioana Romaniei s-a calificat in play-off-ul Conference League. Posibilii adversari

CFR Cluj i-a invins pe kosovarii de la Ballkani, scor 1-0, si s-a calificat in play-off-ul Conference League. Dupa 3 ani, Romania va avea din nou o reprezentanta in primavara europeana.fUrmatoarea adversara a campioanei va fi o echipa clasata pe locul 3 in grupele Europa League.CFR Cluj a jucat, dar nu a stralucit. S-a aparat precis si a deschis scorul prin Boateng, care a impins mingea in plasa din cativa metri (17). Campioana Romaniei putea rezolva calificarea inca din prima repriza, insa ... citeste toata stirea