CFR, transfer important in ultima zi de mercato. Un international a semnat cu echipa clujeana

CFR Cluj l-a transferat pe mijlocasul central Lindon Emerllahu, de la Ballkani, campioana statului Kosovo.Fotbalistul are 23 de ani si a avut pana in prezent 100 de meciuri jucate pentru FC Ballkani, a marcat patru goluri si a oferit patru pase decisive. In acest sezon, fotbalistul a jucat 23 de meciuri in toate competitiile, a marcat trei goluri si a oferit un assist."Am dat ... citește toată știrea