CFR, victorie categorica la Arad. Munteanu a ajuns la cifre senzationale si poate pleca pe o suma record din Gruia!

CFR Cluj a urcat pe locul 1 in Superliga, dupa 4-1 la Arad, cu UTA. Dupa o prima repriza in care clujenii au ratat doua ocazii mari, prin Paun si Bolgado, CFR-ul s-a dezlantuit in partea secunda.Trupa lui Petrescu a spart gheata in minutul 48, prin Louis Munteanu, care a deviat o centrare trimisa de Graovac. Peste doar patru minute, atacantul a lovit din noul. A scapat singur spre poarta si l-a invins pe Gorcea cu o executie fina, de atacant, plasand mingea frumos, la coltul lung. Bolgado a ... citește toată știrea