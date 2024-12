CFR, victorie complicata in Cupa Romaniei cu o echipa din liga a doua

CFR Cluj s-a impus joi, in deplasare, scor 2-1, in fata formatiei Ceahlaul Piatra Neamt, intr-un meci din cadrul grupei A a Cupei RomanieiClujenii au deschis scorul in minutul 17, cand Flavius Iacob a trimis un sut-centrare din marginea careului, mingea a fost respinsa de portarul Branescu si a ajuns la Nkololo, iar acesta a trimis-o in plasa. Elevii lui Dan Petrescu au avut un gol anulat, in minutul 29, pentru un fault in atac, pentru ca in partea secunda, Patrick Petre sa egaleze, cu un sut ... citește toată știrea