CFR, victorie importanta pentru play-off. Munteanu, decisiv din nou!

Louis Munteanu inscrie, CFR castiga. Echipa lui Petrescu s-a impus la limita, scor 1-0, in fata lui Hermannstadt.Gazdele au controlat partida si dupa suturile lui Kamara (min. 10) si Camora (min. 25), elevii lui Dan Petrescu au cerut penalti, in minutul 29, dar dupa verficarea VAR arbitrul nu a dictat nimic. Louis Munteanu a deschis scorul in minutul 43, cu un voleu din careu, si tot atacantul clujean a trimis in bara, in ... citește toată știrea