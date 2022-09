CFR, victorioasa cu Craiova. Lui Petrescu i s-a strigat demisia! Antrenorul nu a salutat galeria la final

CFR Cluj a castigat partida cu CSU Craiova, duminica, seara, in Gruia, scor 2-0, dar antrenorul clujenilor e tot mai contestat de suporteri.Peluza visinie i-a cerut demisia inaintea jocului, scandand minute in sir. Pe teren, echipa a inceput perfect, prin golul lui Muhar, un sut formidabil de la 25 de metri, direct in plasa portii lui Lazar. Dupa nici o jumatate de ora, clujenii au primit un cadou nesperat. Veteranul Valerica Gaman a marcat in propria poarta, un autogol ce a amintit de ... citeste toata stirea