CFR vrea sa transfere cel mai bun atacant din Romania. Negocieri intense intre campioana si Hagi

CFR Cluj e activa pe piata transferurilor si incearca sa-si faca o echipa cu care sa ajunga cat mai departe si in cupele europene. Ultimul nume vizat este Jefte Betancor, golgheterul de la Farul Constanta.Negocierile cu Gica Hagi sunt foarte avansate, potrivit orangesport. Cel mai probabil, in zilele urmatoare vor bate palma.Suma transferului s-ar situa in jurul valorii de 500.000 de euro.Jefte Betancor a ajuns in Romania in toamna anului 2020, la FC Voluntari. Varful spaniol a ... citeste toata stirea