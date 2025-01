Chipciu o tine in joc de glezne pe "U" Cluj. Capitanul nu si-a prelungit deocamdata contractul

Capitanul Universitatii Cluj isi incheie contractul in vara. El poate semna in acest moment cu orice club.U Cluj si -a asigurat, cel putin pentru inca un an si jumatate, serviciile lui Dan Nistor, dar nu stie daca din vara il va mai avea pe Alexandru Chipciu.Capitanul clujenilor e in ultimele luni de contract si deocamdata nu a semnat." M-au chemat sa vorbim despre prelungire cei de la U Cluj. [Vrei sa continui la U Cluj?] In principiu, da. O sa vorbesc cu ei in Antalya si vedem ce va fi. ... citește toată știrea