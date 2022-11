Cine este Lazio Roma, formatia italiana care va fi adversara CFR-ului in play-off-ul Conference League

CFR Cluj se va duela cu echipa italiana Lazio Roma in "Primavara Europeana". Trupa pregatita de Dan Petrescu a picat cu cel mai dificil adversar, cel putin pe hartie.Lazio a terminat pe pozitia a treia intr-o grupa "nebuna" in Europa League, in care toate formatiile au avut 8 puncte, iar golaverajul a facut diferenta. Astfel, Feyenoord si Midtjylland au mers mai departe, iar italienii au fost "retrogradati" in Conference League, scrie digisport.ro.Lazio tocmai a batut-o in campionat pe AS ... citeste toata stirea