Cine este sportiva care va reprezenta Clujul la Jocurile Olimpice de la Paris? A obtinut locul 5 la Campionatul European din iunie

Romania are pana in acest moment 86 de sportivi calificati pentru Jocurile Olimpice din aceasta vara, care vor avea loc la Paris.Echipa Romaniei are, in prezent, reprezentanti in probele de inot, atletism, canotaj, kaiac-canoe, box, polo, gimnastica artistica, gimnastica ritmica, tenis de masa, yachting, lupte lsi scrima.Unul dintre sportivii romani este si clujeanca Andrea Miklos, care concureaza in proba de atletism, la 400 m. In urma rezultatelor bune obtinute, ea este calificata inca de ... citește toată știrea