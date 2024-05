Cine este tenismena nascuta la Cluj, care a jucat cu Serena si Venus Williams. A fost in top 50 mondial!

Povestea Ancai Barna, o fosta jucatoare de tenis nascuta la Cluj-Napoca si stabilita in Germania, este mai putin cunoscuta. In varsta de 47 de ani, Barna, care a ajuns pana pe locul 46 WTA la inceputul anilor 2000, locuieste in Nurnberg, unde detine o academie de tenis.In perioada sa de ascensiune, Anca Barna a intalnit jucatoare celebre, precum Serena Williams, Kim Clijsters, Justine Henin si Monica Seles. Desi a pierdut aceste intalniri, a inregistrat victorii notabile impotriva rusoaicelor ... citește toată știrea