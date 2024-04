Cine va arbitra CFR Cluj - FCSB, derby-ul de duminica poate incheia lupta pentru titlul de campioana

FCSB va juca pe terenul lui CFR Cluj, duminica, de la ora 21:00, in runda a patra din play-off-ul Ligii 1. FCSB are un avans confortabil inainte de aceasta partida. Gruparea antrenata de Elias Charalambous este la 10 lungimi distanta de CFR Cluj si pare tot mai aproape de a cuceri titlul de campioana, chiar daca sufera la nivel de lot.Meciul este important si pentru formatia din Gruia, care pot relansa lupta la titlu in cazul unei victorii cu FCSB.Sebastian Coltescu (46 de ani) va fi cel ... citește toată știrea