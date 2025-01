Cine va arbitra Dinamo Bucuresti - "U" Cluj. Alegere interesanta facuta din partea FRF

Universitatea Cluj urmeaza sa intalneasca Dinamo Bucuresti in urmatorul meci din campionat. Meciul va avea loc in deplasare, pe ,,Arcul de Triumf", acolo unde se asteapta o asistenta foarte numeroasa avand in vedere ca aproape toate biletele au fost vandute.FRF a anuntat brigada de arbitrii pentru acest derby. Mai exact, Florin Andrei (Targu Mures), Sebastian Gheorghe (Suceava), Alexandru Voda (Alba) si Iulian Dima ... citește toată știrea