Cine va arbitra meciul dintre FC Voluntari si CFR Cluj. Clujenii il privesc cu suspiciune pe arbitrul desemnat

Meciul dintre FC Voluntari si CFR Cluj din etapa a sasea a play-off-ului Ligii 1 va fi arbitrat de Adrian Cojocaru, arbitru privit cu suspiciune de clujenii de la stadionul Gruia.Cojocaru este din Galati, oras unde Mihai Stoica, actualul manager general de la FCSB, a lucrat in fotbal vreme de un deceniu si era extrem de influent exact in perioada in care Cojocaru a facut primii pasi in arbitraj. CFR Cluj l-a avut pe Cojocaru in doua randuri pe parcursul actualului sezon si n-a castigat