Mijlocasul formatiei din Gruia in varsta de 37 de ani nu lasa varsta sa isi spuna cuvantul. La varsta la care cei mai multi fotbalisti sunt "pensionati" deja, Ciprian Deac continua sa figureze in topul performantelor din campionatul Romaniei.Cel mai bun pasator din Superliga!Ciprian Deac si-a servit perfect colegii in acest sezon, prin pase oferite pe tava, iar golurile au venit ... citeste toata stirea