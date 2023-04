Presedintele clubului CFR Cluj, Cristian Balaj, a anuntat ca Ciprian Deac (37 de ani) nu va mai juca in acest sezon, dupa accidentarea la umar suferita in victoria cu Sepsi OSK, scor 2-1.Amintim ca, sambata seara, CFR Cluj a obtinut 3 puncte din duelul cu Sepsi OSK, dar a pierdut un om important. In minutul 80 al meciului, mijlocasul dreapta Ciprian Deac a aterizat prost dupa un duel aerian cu Tamas. A acuzat dureri la umar si a fost inlocuit cu Yeboah.Astazi, presedintele clubului, Cristian ... citeste toata stirea