Ciprian Deac, pus la zid de ultrasii lui CFR Cluj, dupa ce a aruncat banderola de capitan: "Cum poate sa faca un asemenea gest?"

Ciprian Deac este pus la zid de ultrasii lui CFR Cluj, dupa ce, in meciul cu FC Arges a aruncat banderola de capitan pe jos.Veteranul din Gruia a fost schimbat in minutul 66 in meciul cu Arges, incheiat 2-2 in prima etapa din Cupa Romaniei.Ultrasii "feroviarilor" au reactionat imediat dupa acest gest, precizand ca un jucator la nivelul lui nu ar trebui sa faca asa ceva deoarece transmite un cu totul alt mesaj fanilor." (...) Am asistat la un episod care nu face cinste nici lui si nici ... citește toată știrea