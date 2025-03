Ciprian Marica, invidios pe un jucator "furat" de CFR Cluj: "Este cel mai in forma atacant"

Ciprian Marica, fost fotbalist si actionar la Farul Constanta, l-a laudat pe Louis Munteanu in urma celor trei goluri marcate in ultima etapa a sezonului regular. Atacantul a jucat in echipa constanteana din 2022 pana in 2024, cand a fost transferat la CFR Cluj.Fostul jucator spune ca apreciaza succesul lui Munteanu: "Louis Munteanu este cel mai in forma atacant. Am incredere in el, l-am vazut la Farul, acum la CFR, si ma uit cu invidie la faptul ca a ajuns la o echipa concurenta si are atat ... citește toată știrea