Claudiu Niculescu, dupa U Cluj - Concordia Chiajna 4-0: "Seara asta trebuie sa o uitam, a fost un joc extrem de slab"

Claudiu Niculescu a fost daramat total dupa ce in prima etapa jucata in 2022 in Liga secunda, U Cluj a zdrobit Concordia Chiajna cu 4-0, intr-un meci care se dorea a fi un derby. Diferenta uriasa de scor l-a socat pe antrenorul ilfovenilor."Explicatii nu am acum, trebuie sa vad meciul, sa fac o analiza, sa vad ce s-a intamplat cu adevarat in acest meci. Seara asta trebuie sa o uitam, a fost un joc extrem de slab al nostru, nu ma asteptam. Trebuie sa vorbesc cu jucatorii, sa vad ce s-a ... citeste toata stirea