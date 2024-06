Cluj Arena le-a adus noroc! Patru atleti romani s-au calificat la Olimpiada de la Paris 2024

La Cluj-Napoca, in cadrul Campionatelor Nationale de seniori si tineret, patru atleti romani au obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Astfel, delegatia Team Romania ajunge la un total de 99 de sportivi calificati pentru acest eveniment.Performantele care au asigurat calificarea au fost realizate in probele de triplusalt, aruncarea discului si aruncarea sulitei. Rezultatele confirma o prezenta puternica a Romaniei in competitia olimpica.Cei patru atleti campioni nationali pe ... citește toată știrea