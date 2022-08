Primarul Emil Boc a anuntat ca in urmatoarele zile va fi anuntat locatia viitorului Aquapark de 5,7 hectare."Saptamana viitoare veti afla unde vom avea un aquapark de 5,7 hectare. Muncim un an de zile ca sa facem o afirmatie de 30 de secunde", a declarat edilul Emil Boc, la emisiunea Ziua Live.Primarul nu a oferit niciun detaliu in plus. El a mai spus in trecut ca sunt ... citeste toata stirea